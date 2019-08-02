Узбекистан и Беларусь подписали 11 соглашений по итогам официального визита Мирзиёева в Минск

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Белоруссия 1 августа подписали 11 соглашений между правительствами, министерствами и компаниями двух стран, сообщила пресс-служба президента.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Республики Беларусь Александр Лукашенко приняли Совместное заявление по итогам двусторонних переговоров в Минске.

При главах государств принято 11 документов между правительствами, министерствами и компаниями двух стран. Они призваны расширять и укреплять производственную и научно-техническую кооперацию, межрегиональное и инвестиционное взаимодействие, обмены и сотрудничество в области образования, средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности, информационно-коммуникационных технологий, других сферах.

На брифинге для представителей средств массовой информации президент Беларуси отметил, что в прошлом году был достигнут наибольший за последние годы показатель взаимной торговли, эта положительная тенденция продолжается и в этом году.

- Наши переговоры прошли в практическом, конструктивном духе и вновь подтвердили, что Беларусь и Узбекистан являются стратегическими партнерами. Мы рады успехам, которые Узбекистан достигает в последние годы. Руководство страны не только модернизирует отрасли экономики, но и осуществляет революционные преобразования в промышленности, сельском хозяйстве и других областях, внедряет новые направления. Это вселяет уверенность в нашем плодотворном сотрудничестве, - заявил Александр Лукашенко.

Отмечалось, что на состоявшемся в преддверии визита Форуме регионов в Минске между городами и областями двух стран были подписаны более десяти соглашений, а также контракты и договоры на сумму почти 300 миллионов долларов США.