После внедрения таможенных и налоговых льгот в Таджикистане увеличился объём импорта, - Таможенная служба

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CA-NEWS (TJ) - «После того, как в Таджикистане были введены таможенные и налоговые льготы, в стране объём импорта с 1529,3 миллиона в 2018 году увеличился до 1555,9 миллиона долларов в текущем году», — отметил 1 августа в ходе пресс-конференции руководитель Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан Хуршед Каримзода, передает Ховар.



Он отметил, что льготы были введены с целью улучшения инвестиционного климата, реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, оснащения производственных предприятий современным технологическим оборудованием, обновления автомобильного парка, строительства важных объектов, что является важным средством привлечения инвестиций и развития экономики.

Также было отмечено, что согласно статистике, в первом полугодии 2019 года товарооборот через таможенную границу Республики Таджикистан составил 2094,1 миллиона долларов, из них 538,1 миллиона долларов составляет экспорт товаров. Республика Таджикистан совершает импортно-экспортные операции со 101-м государством мира.

Из общего количества экспортных операций 27,9%, или 200,2 миллиона долларов, приходится на страны ближнего зарубежья, 62,1%, или 337,9 миллиона долларов, – на страны дальнего зарубежья.

В целом, в первом полугодии 2019 года за счёт перевыполнения плана сбора таможенных пошлин в госбюджет дополнительно поступило 67,5 миллиона долларов.