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  2 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане женщины запустили в соцсетях хештег #потенциальноопасна
комитет женщин
комитет женщин

CA-NEWS (UZ) -  В узбекском сегменте Facebook набирает популярность флешмоб с хештегом #потенциальноопасна. В Facebook и Instagram уже опубликовано несколько сотен постов с хештегом флешмоба, сообщает Repost.

Флешмоб инициировали женщины и девушки, раскритиковавшие список из 23 категорий женщин, которые по версии Комитета женщин склонны к совершению преступлений.

Широкий резонанс в соцсетях вызвала новость о 23 категориях женщин, которые по мнению Комитета женщин входят в так называемую группу риска для совершения различных преступлений. В нее попали безработные женщины, близкие к разводу семьи, а также женщины, которые временно проживают в Ташкенте и многие другие категории, которые определялись представителями махаллей и инспекторами профилактики в сходах граждан.

Пользователи соцсетей начали выкладывать фотографии с пометкой #потенциальноопасна и указывать причины, по которым также могут быть опасны и склонны к совершению преступлений. При этом в шуточной форме приводя наиболее абсурдные примеры: от возвращения из Европы и наличия татуировок до незначительных физических недостатков.

Полный список категорий, которые, по мнению Комитета женщин, составляют так называемую группу риска и теоретически способны к совершению преступления:

1. Ранее осужденные
2. Виновные в совершении преступления
3. Находящиеся на испытательном сроке
4. Наркозависимые
5. Алкозависимые
6. Страдающие психическими расстройствами
7. Склонные к совершению преступлений
8. Долгое время отсутствующие
9. Вернувшиеся на Родину спустя долгое время
10. Нуждающиеся в духовной поддержке
11. Негативно влияющие на воспитание детей
12. Совершившие преступления аморального характера
13. Женщины с нездоровой обстановкой в семье
14. Женщины, состоящие на учете в органах внутренних дел
15. Имеющие склонность к суициду
16. Семьи, близкие к разводу
17. Безработные женщины
- те, у кого есть специальность
- те, у кого нет специальности
18. Малообеспеченные
19. Временно проживающие в Ташкенте
20. Женщины, живущие без регистрации
21. Женщины, занимающиеся попрошайничеством
22. Несовершеннолетние (до 18 лет) и молодые девушки (от 18 до 30 лет)
23. Женщины с инвалидностью, разведенные, матери-одиночки, потерявшие кормильца.

После широкого резонанса в соцсетях, хокимият Ташкента удалил на официальном сайте информацию о 23 категориях женщин.

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