Таджикистан не отдаст никому ни пяди своей земли, - председатель Согдийской области о событиях на границе с Кыргызстаном

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан не отдаст никому ни пяди своей земли, заявил 1 августа Раджаббой Ахмадзода, председатель Согдийской области на пресс-конференции в Худжанде, передает Радио Озоди.

«Мы намерены укрепить дружбу между таджикским и кыргызском народами, что явно не нравится некоторым деструктивным силам», - сказал Ахмадзода, комментируя последние события на таджикско-кыргызской границе.

Напомним, ситуация на участке границы Ворух-Аксай обострилась 22-23 июля. Попытки местных жителей установить флаги своих государств на участках, которые по мнению каждой из сторон относится к их территории, привели к новым стычкам. Главы Таджикистана и Кыргызстана провели переговоры в Исфаре 26 июля, после чего продолжили обсуждение вопроса о демаркации госграниц на побережье Иссык-Куля.

«Глава наша государства заявил, что наша цель – дружба, но мы не отдадим никому ни пяди своей земли. Мы будут защищать каждый клочок земли, который по праву принадлежит Таджикистану. Но есть некоторые деструктивные силы, которые собираются нарушить нашу дружбу», - отметил Раджаббой Ахмадзода. Он отметил, что властями были согласованы мероприятия по укреплению дружеских отношений в регионе, взаимосвязи двух народов. 20 жителей приграничных сел Исфары отдыхали на Иссык-Куле, а 20 кыргызских школьников были отправлены на отдых в лагерь «Шохин» на территории Согдийской области.

Председатель Согдийской области также подчеркнул, что Таджикистан готов отдать отпор любому, кто совершает диверсию на его границах. «Существующие недостатки постепенно устраняются. Мы возобновили дружеские связи с Узбекистаном, такие отношения будут и с Кыргызстаном», заявил Раджаббой Ахмадзода.

Общая протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 км, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы чуть более 500 км. Статус спорных территорий имеют оставшиеся более 400 км границы, коим считается и Ворух-Аксай.

После распада Советского Союза две республики так и не завершили до конца раздел границ. Межправительственная комиссия по делимитации и демаркации между Таджикистаном и Кыргызстаном не может прийти к согласию по поводу четкого определения линии границы из-за того, что Таджикистан предлагает работать с документами и картами 1924-1927 годов, Кыргызстан же предлагает использовать карты периода 1958—1959 и 1989 годов. На картах начала 1920-х годов Ворух находится внутри границ Таджикской ССР, однако на картах 1950-х годов Ворух является анклавом в Кыргызстане.

Источники близкие к переговорам по вопросам демаркации границы сообщают, что Кыргызстан претендует на 2,5 тыс. гектаров земли на нынешней территории Таджикистана. Власти Душанбе, в свою очередь заявляют, что в советское время земли и пастбища Таджикистана были отданы в аренду соседям-кыргызам, в результате чего около 143 тыс. гектаров таджикской земли Кыргызстан считает своими, пишет Радио Озоди.