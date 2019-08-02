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  2 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова попросила блогеров не оскорблять её
Эльмира Баситханова
Эльмира Баситханова
Продолжение: В Узбекистане женщины запустили в соцсетях хештег #потенциальноопаснаПредыстория: Глава Комитета женщин Узбекистана назвала продавщиц рынка «бездуховными и непросвещёнными»

CA-NEWS (UZ) -  Председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова опубликовала заявление на сайте Национального Информационного агентства, в котором отметила, что не имеет отношения к списку с категориями потенциально опасных женщин.

"Как председатель Комитета женщин Узбекистана, я категорически против формирования списка, который разделяет женщин на категории. Я не имею ничего общего с составлением списка из 23 категорий женщин, который стал причиной ажиотажа в Интернете", - пишет Баситханова в своём заявлении.

Глава Комитета женщина просит журналистов, блогеров и пользователей интернета прекратить оскорблять её в связи с этим.

Напомним, ранее в соцсетях широкий резонанс и недовольство многочисленных пользователей вызвало заявление Баситхановой, в котором она назвала продавщиц рынка «бездуховными и непросвещёнными» и приказала на рынках через радиосвязь зачитывать торгующим на рынке женщинам стихи.

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