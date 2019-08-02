Туркменистан: прибрежное отношение к делу, - Eurasianet.org

CA-NEWS (TM) - Если с президентом Туркменистана вдруг случится что-то неприятное, есть все основания ожидать, что власть в стране может перейти к его сыну и предполагаемому наследнику Сердару Бердымухамедову, говорится в статье Eurasianet.org.



А раз так, то репортаж, опубликованный на этой неделе венским изданием «Хроника Туркменистана», вызывает некоторую тревогу. Бердымухамедов-младший, став в январе заместителем главы (а затем и главой) Ахалской области, ведет себя как будущий правитель-деспот.

Он приезжает на работу в административный центр Аннау в сопровождении хорошо охраняемой колонны автомобилей и требует, чтобы никто не входил и не выходил из здания администрации, пока он там находится.

«Его любимое выражение, которое он использует при разговорах с подчиненными, – это "Шею сверну!".

Что касается встреч с широкой общественностью, то Бердымухамедов-младший не выказывает никакой заинтересованности в этом, тем самым заставляя людей думать, что его переведут на другую высокопоставленную должность в ближайшие шесть месяцев или около того.

Разговоры о длительном отсутствии президента Гурбангулы Бердымухамедова и его предполагаемой смерти и/или серьезном недуге значительно поутихли с того времени, как ранее в этом месяце появилась целая волна слухов. И все же президент по-прежнему остается в тени, что удивительно.

Государственному телевидению удалось опровергнуть возникшие домыслы, выпустив в эфир 24 июля новостную программу, в которой весьма скованный Бердымухамедов изучает проекты автобусных остановок и показывает на некоторые из них своей указкой с позолоченным наконечником. С тех пор он вновь исчез, хотя в новостях государственных информационных агентств он опять номинально появился, поздравив с вступлением в должность британского премьера Бориса Джонсона и выразив свои соболезнования руководству Туниса в связи с кончиной президента Беджи Каида Эс-Себси. Такой режим человека-невидимки, установившийся с начала июля, быть может, и не связан со смертью, но совершенно точно не выглядит как нормальный.

Как бы то ни было, ряд местных знаменитостей были призваны нанести ответный удар. Группа эстрадных певцов, актеров и комиков подготовила серию видеообращений в Instagram, осуждая распространителей слухов о смерти президента и называя их предателями родины.

«Иначе как такое может быть?! Как, живя в стране-сказке, красивой, как гупба [серебряное украшение на женской тюбетейке – прим. turkmen.news], эти ублюдки способны писать подобные тошнотворные слова, как только слоги выходят из-под их пера?! У нас есть мудрый руководитель – образец всему миру. Народ сплотился вокруг него, став единой душой и телом, и навеки будет предан своему предводителю!» – такие слова 31-летнего музыканта и актера Бегмурада Амангулыева приводит работающее в Нидерландах издание Turkmen.news.

В случае же, если это не сработает, службы безопасности, похоже, заняты тем, что выслеживают и задерживают любого, кого подозревают в обсуждении слухов. Корреспонденты «Хроники Туркменистана» сообщают о трех людях, задержанных в Лебапской области по подозрению в распространении слухов, которые могут дестабилизировать страну.

Что касается других дел, то 26 июля начались работы по строительству нового участка афганского сегмента железной дороги, который соединит туркменский город Керки и город Андхой в Афганистане. Десятикилометровый отрезок пути уже был проложен на афганской стороне.

Туркменские государственные СМИ намеренно подчеркивают, что Ашгабат покрывает стоимость проекта, что на самом деле примечательно, поскольку обычно Туркменистан не вкладывает собственные деньги в инфраструктуру другой страны. Это финансовое обязательство свидетельствует о стремлении Туркменистана стать важной транзитной страной. Афганская железная дорога будет лишь частью магистрали Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ), маршрута, венцом которого, по мнению Ашгабата, станет страна, служащая мостом между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой. (Хотя Таджикистан затягивает этот процесс, первый заместитель министра транспорта вселил некоторую надежду, заявив ранее в этом месяце, что технико-экономическое обоснование проекта должно быть завершено к концу нынешнего года.)

Туркменистан сейчас в высшей степени благоволит к Афганистану. Государственное телевидение то и дело показывает кадры, на которых грузовики везут гуманитарную помощь разрываемой конфликтом соседней стране. В репортаже государственного новостного агентства от 24 июля рассказывается, что грузовики – на кадрах видны как минимум три автомобиля – везут медикаменты, одежду для детей, школьные учебники и сладости. Государственное ТВ показало чиновников, которые небрежно бросают сложенную одежду рядом с еле живыми людьми в больнице, а также груды какого-то газированного зеленого напитка и других неопознаваемых предметов, нагроможденных на складе.

Однако этот позитивный настрой не разделяют другие региональные партнеры. Источник в пакистанском правительстве сказал работающей в Карачи газете The News International, что Исламабад не намерен финансово вкладываться в обеспечение безопасности афганского участка газопровода ТАПИ, который должен протянуться из Туркменистана в Индию. В том же материале говорится о том, что Пакистан недоволен ценами на туркменский газ.

«Мы хотели бы, чтобы Туркменистан пересмотрел формулу цены на газ прежде, чем начнутся долгожданные работы по строительству пакистанского участка газопровода ТАПИ», – сказал газете источник в правительстве.

Ожидается, что пакистанская делегация посетит Туркменистан в августе, чтобы обстоятельно обсудить этот вопрос. Это важное дело, отложенное на последний момент, вызывает беспокойство, учитывая, что начало работ на пакистанском участке ТАПИ запланировано на октябрь.

Но в ближайшие пару недель все внимание будет сосредоточено на другом. А именно – на Каспийском экономическом форуме, который должен состояться 12 августа в курортной зоне Аваза в Туркменистане. Согласно официальному сайту, созданному специально для этого мероприятия, вопросы, которые планируется обсудить на форуме, касаются торговли, транспорта, энергетики, окружающей среды и практически всего, что так или иначе имеет отношение к Каспию. Перечень корпоративных участников представляет собой знакомый список тех, кто привык заигрывать с туркменскими властями. Это такие игроки энергетического рынка, как CNPC, «Татнефть», Dragon Oil, Petronas, Hyundai Engineering и Schlumberger. Строительные компании, в том числе Bouygues, надежный французский поставщик ослепительных дворцов для новоявленных султанов, Vinci и турецкая Ronesans Insaat Taahhut (она же «Ренессанс»), также будут присутствовать.

Так в чем же смысл всего этого?

Стимулом для проведения форума стало подписание – 12 августа 2018 года – Конвенции о правовом статусе Каспийского моря главами пяти прикаспийских государств. Ашгабат рассудил (вполне справедливо), что этот документ должен стать сигналом к началу новой фазы оживленной транснациональной экономической деятельности между прикаспийскими государствами и их соседями.

Но Туркменистан по-прежнему остается злейшим врагом самому себе. Закрытость страны делает бизнес-отношения фактически невозможными для тех, у кого нет бесконечного терпения или внутренних связей. Каспийский экономический форум рискует стать еще одним бессмысленным и дорогостоящим проявлением тщеславия Ашгабата.