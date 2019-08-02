Экстремальная жара в Европе - прямое следствие изменения климата, - Всемирная метереологическая организация

CA-NEWS (CA) - Частота и интенсивность тепловых волн и температурных скачков по всему миру продолжают расти, при этом в обоих полушариях были установлены новые температурные рекорды. По предварительным данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), рекордным может стать и июль.

Во время необычайно ранней и интенсивной тепловой волны во Франции, Германии, Голландии столбик термометраподнялся до небывалого уровня – выше 40 градусов Цельсия. Средняя температура воздуха превысила норму на 2 °C. Таким образом, июнь стал самым жарким месяцем с середины XIX века, когда начались инструментальные наблюдения. В некоторых регионах Европы высокая температура также сопровождалась обильными осадками, передает служба новостей ООН.

Национальные метеорологические и гидрологические службы в Европе вместе с национальными и местными органами власти разрабатывают план действий и системы быстрого оповещения о возникающих рисках, активизируют усилия по защите населения во всем регионе.

Повышение температуры ощутила на себе не только Европа: тепловая волна распространилась и на северные территории. Небывалые температурные показатели зафиксированы в Скандинавии и Гренландии. Из-за аномальных температур начинают быстрее таять льды арктических вод.

Вспыхнули лесные пожары и в Арктике, включая Сибирь, Гренландию и Аляску. По состоянию на 29 июля, в Сибири сгорело более 32 тысяч гектаров земли, было зафиксировано 745 очагов возгорания. Отмечается, что дым от лесных пожаров можно увидеть даже из космоса.

В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды и в Службе по изменению климата «Коперник» установили, что выбросы углекислого газа от лесных пожаров за июль 2019 можно сравнить с годовым количеством топливных выбросов в Колумбии.

«Волны жары в Европе, которые становятся все более регулярными и интенсивными, - это результат антропогенного изменения климата», — заключили ученые из World Weather Attribution, которые исследовали, насколько экстремальная жара во Франции в июне этого года связана с деятельностью человека. Как отмечает ВМО, экстремальная жара в Европе является прямым следствием изменения климата.