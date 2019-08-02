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  2 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Бухаре бюджетников целый месяц привлекают к благоустройству кладбища
Предыстория: На 1000-летнем кладбище в Бухаре более 1700 могил оказались пустыми

CA-NEWS (UZ) -  В Бухаре бюджетников целый месяц привлекают к благоустройству кладбища Хазрати Имом. Об этом в соцсетях сообщил узбекистанский блогер Умид Гафуров, ссылаясь на свои источники.

"Кладбище просто в ужасном состоянии. За могилами никто не следил. А так как скоро намечается какой-то всемирный форум мусульман, сейчас хокимият (администрация города - прим.ред.) заставляет многих бюджетников (школы, садики, поликлиники) солдат. С 7 утра перекличка. И так больше месяца. И никто ничего нигде не писал", - возмущается блогер.

"Прибраться на кладбище надо. Но зачем делать это в принудительной форме? Конечно труд никак не оплачивается. Куда смотрит Министерство труда? Снова будет просто выговор? За то, что хоким превышает полномочия? Сотни людей вынудили отчистить и привести в порядок чужие могилы. Но ведь для этого есть дирекция кладбища, специальные работники в конце концов! Хорошо в кабинетах с кондиционером пока бюджетники работают в кладбище?", - пишет активист, отмечая, что в эти дни стоит аномальная жара.

Блогер призывает на своей странице в Fecebook к ответу главу города Бухары Уктама Барноева и Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана.

На момент публикации комментариев от полномочных органов пока не было.

Напомним, ранее сообщалось, что на кладбище Ходжи Имама идут масштабные строительные и ремонтные работы. В них задействовано более тысячи человек. Кладбище используется более 1000 лет.

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