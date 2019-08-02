Компания Power China приступила к строительству трех школ в Хатлонской области

CA-NEWS (TJ) - Китайская компания Power China (Синохайдро) приступила к реализации проекта по строительству трех школ в Хатлонской области, сообщил министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид, передает Avesta.



По словам министра, школы будут построены в городе Левакант, районах Кушониён и Дангара Хатлонской области.

«Для строительства школ в Леваканте и Кушониёне объявлен тендер на выбор подрядчика, школу в Дангаре построит сама компания «Синохайдро»», – отметил глава Минобразования.

Церемонии закладки первого камня в основания будущих школ прошла с участием президента компании Power China, министра образования и науки РТ и главы Хатлонской области.

Напомним, соглашение о строительстве трех школ в Таджикистане со стороны компании Power China (КНР) было подписано в июле 2018 года.

Школы соответственно рассчитаны на приём 640, 320, 320 учащихся. Сумма на строительство предварительно определено в пределах $3,5 млн.