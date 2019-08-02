В Штутгарте мечом убили выходца из Казахстана

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CA-NEWS (KZ) - В Германии только утих резонанс по поводу группового убийства, совершенного с помощью арбалета, как жители Штутгарта стали свидетелями еще одного убийства в стиле Средневековья – на улице города на глазах у прохожих мужчину убили мечом, передает aussiedlerbote.de.



Вечером в среду, 31 июля, на 36-летнего казаха напал мужчина с мечом. По словам свидетелей, жертва и преступник о чем-то оживленно спорили, затем один из мужчин достал холодное оружие и убил своего визави.

Прохожие, которые стали свидетелями этой сцены, вызвали полицию и медиков, а также пытались оказать помощь пострадавшему. Тем не менее, жертва скончалась от полученных травм, еще до приезда скорой помощи.

Убийца скрылся с места преступления на велосипеде. После широкомасштабной операции поиска, полиция арестовала мужчину. В четверг, 1 августа, он предстанет перед судом для избрании меры пресечения до заседания, на котором будет вынесено решение по этому делу.

Нападение произошло в жилом районе Фазаненхоф. Немецкий таблоид Bild сообщил, что жертвой преступления стал выходец из Казахстана.

Нужно сказать, что Штутгарт, столица земли Баден-Вюртемберг, считается одним из самых безопасных городов Германии.