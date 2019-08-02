Делегация Афганистана посетила Туркменистан

CA-NEWS (TM) - Делегация Афганистана 1 августа под руководством главы вилаята Герат прибыла с трехдневным визитом в Туркменистан, сообщает интернет-издание «Бизнес Туркменистан».

Согласно информации, целью визита делегации является обсуждение вопросов расширения экономического и культурного сотрудничества между Марыйским велаятом и вилаятом Герат. В ходе визита состоялась встреча в гостинице «Мары», организованная представительством МИД Туркменистана в Мары совместно с хякимликом Марыйского велаята.

Делегаты двух регионов посетили выставку высококачественной продукции, произведенной местными предпринимателями и индивидуальными предприятиями, организованную велаятским отделением Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В ходе встречи делегаций были обсуждены вопросы развития экономических, культурных, торгово-предпринимательских, спортивных и туристических отношений, организации дружественных визитов между двумя регионами. Сторонами были заключены договора по укреплению дружественного сотрудничества в экономическом, культурном и гуманитарном направлениях, а также по развитию взаимовыгодного сотрудничества между Марыйским велаятом и вилаятом Герат. Туркменской стороной были преподнесены памятные подарки.

В ходе визита, гости из Афганистана посетили древние крепости, расположенные на территории историко-культурного парка «Древний Мерв».