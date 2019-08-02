РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Делегация Афганистана посетила Туркменистан

CA-NEWS (TM) -  Делегация Афганистана 1 августа под руководством главы вилаята Герат прибыла с трехдневным визитом в Туркменистан, сообщает интернет-издание «Бизнес Туркменистан».

Согласно информации, целью визита делегации является обсуждение вопросов расширения экономического и культурного сотрудничества между Марыйским велаятом и вилаятом Герат. В ходе визита состоялась встреча в гостинице «Мары», организованная представительством МИД Туркменистана в Мары совместно с хякимликом Марыйского велаята.

Делегаты двух регионов посетили выставку высококачественной продукции, произведенной местными предпринимателями и индивидуальными предприятиями, организованную велаятским отделением Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В ходе встречи делегаций были обсуждены вопросы развития экономических, культурных, торгово-предпринимательских, спортивных и туристических отношений, организации дружественных визитов между двумя регионами. Сторонами были заключены договора по укреплению дружественного сотрудничества в экономическом, культурном и гуманитарном направлениях, а также по развитию взаимовыгодного сотрудничества между Марыйским велаятом и вилаятом Герат. Туркменской стороной были преподнесены памятные подарки.

В ходе визита, гости из Афганистана посетили древние крепости, расположенные на территории историко-культурного парка «Древний Мерв».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Туркменистан может присоединиться к антитеррористической парламентской Конференции
  • Лукашенко предложил создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску белорусской техники
  • Дым от лесных пожаров в Сибири накрыл и Монголию (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×