Малазийская Petronas готова расширить сотрудничество с Туркменистаном

CA-NEWS (TM) - Делегация малазийской компании «Petronas» в Туркменистан 30-31 июля посетила с рабочим визитом Туркменистан.

Делегация во главе с президентом и главным исполнительным директором Тан Шри Ван Зулкифли Ван Ариффином провела ряд встреч с руководителями профильных министерств нашей страны, сообщает МИД Туркменистана.

31 июля делегация малайзийской компании в отеле «Дениз» национальной туристической зоны «Аваза» провела встречу с Советником Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшыгелди Какаевым и Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Представители делегации Малайзии выразили глубокую заинтересованность в интенсификации связей и заявили о готовности принимать активное участие в реализации масштабных проектов.