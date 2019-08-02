На юге Таджикистана машина опрокинулась в реку Пяндж. Погибли 5 человек

CA-NEWS (TJ) - Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Таджикистана. ДТП произошло накануне, 1 августа на территории района Ш.Шохин, передает Avesta.

Как сообщает пресс-центр министерства внутренних дел РТ, водитель автомашины «Опель-Астра», житель города Душанбе, с пассажирами в салоне ехал из Душанбе в город Хорог.

На территории местечка Яхчипул района Ш.Шохин водитель не справился с управлением, в результате чего автомашина опрокинулась в реку Пяндж.

К сожалению, погибли водитель «Опель-Астра» и четверо его пассажиров, в том числе две женщины.

В настоящее время ведутся поиски тел погибших, сообщает пресс-центр правоохранительного ведомства.