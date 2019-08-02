В Токио решили исключить Сеул из списка «белых» стран на покупку технологий

CA-NEWS (CA) - Кабинет министров Японии 2 августа принял решение уже в конце этого месяца исключить Южную Корею из списка стран, в отношении которых соблюдаются упрощенные процедуры контроля за экспортом, передает NHK.

Правительство Японии сообщает, что Южная Корея неправильно обращалась с высокотехнологичными материалами, которые могут быть использованы в военных целях. Токио заявляет, что Сеул не смог ввести систему, необходимую для получения статуса благоприятствования в торговле.

Правительство Японии считает, что Южная Корея не смогла ответить на предложения о проведении переговоров по этим вопросам в течение трех лет. Токио добавляет, что исключение из списка является частью пересмотра его системы контроля за экспортом в целях обеспечения безопасности.

Сеул заявляет, что исключение из списка является экономическим возмездием за постановления южнокорейского суда в отношении случаев принудительного труда в военное время. Сеул дал понять, что примет ответные меры, если кабинет министров Японии решит исключить его из списка.

С октября прошлого года Верховный суд Южной Кореи принял несколько постановлений, обязывающих японские компании выплатить компенсации людям, которые заявляют, что их принуждали трудиться на эти компании во время Второй мировой войны.