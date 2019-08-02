Баттулга на встрече в NASA выразил желание отправить в космос монголку

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга нанес визит Джиму Брайденстайну, директору НАСА. Он - американский политик-республиканец, член Палаты представителей США от 1-го избирательного округа Оклахомы (2013—2019), c 2018 года директор НАСА. 1 сентября 2017 года президент Трамп предложил Джима Брайденстайна на должность администратора НАСА, 19 апреля 2018 года тот был утвержден Сенатом.

Встреча состоялась в НАСА, когда Президент Х.Баттулга познакомился с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства.

В ходе встречи Х.Баттулга напомнил, что 38 лет назад состоялся запуск космического корабля "Союз‑39" с международным экипажем на борту в составе командира корабля Героя Советского Союза, летчика‑космонавта СССР, полковника Владимира Джанибекова и космонавта‑исследователя, гражданина Монголии, капитана Жугдэрдэмидийна Гуррагчи и намерен сотрудничать с НАСА для подготовки космонавтку и отправить ее в космос.

В 19881 году Монголия стала десятой страной мира, чей гражданин совершил космический полет, а Жугдэрдэмидийн Гуррагча стал первым и до сих пор единственным гражданином Монголии, побывавшим в космосе.