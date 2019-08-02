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  2 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Госдеп США обсудили перспективы двусторонних отношений

CA-NEWS (UZ) -  2 августа первый заместитель Министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился с Координатором Госдепартамента США по оказанию помощи странам Европы, Евразии и Центральной Азии Джеймсом Куликовски.

На встрече стороны отметили высокую динамику узбекско-американских связей и успешные итоги визита 16-23 июля делегации Узбекистана в США, которые позволили рассмотреть практические вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в различных областях. сообщила пресс-служба МИДа.

Обсуждены конкретные вопросы взаимодействия и реализации совместных проектов в сферах экономической и технологической модернизации, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, судебно-правовой области.

Отдельное внимание было уделено перспективам сотрудничества в смягчении последствий Аральской экологической катастрофы в рамках Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья путем выделения финансовой помощи.

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