Узбекистан и Госдеп США обсудили перспективы двусторонних отношений

CA-NEWS (UZ) - 2 августа первый заместитель Министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился с Координатором Госдепартамента США по оказанию помощи странам Европы, Евразии и Центральной Азии Джеймсом Куликовски.

На встрече стороны отметили высокую динамику узбекско-американских связей и успешные итоги визита 16-23 июля делегации Узбекистана в США, которые позволили рассмотреть практические вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в различных областях. сообщила пресс-служба МИДа.

Обсуждены конкретные вопросы взаимодействия и реализации совместных проектов в сферах экономической и технологической модернизации, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, судебно-правовой области.

Отдельное внимание было уделено перспективам сотрудничества в смягчении последствий Аральской экологической катастрофы в рамках Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья путем выделения финансовой помощи.