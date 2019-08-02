В тюрьмах и лагерях Ирака и Сирии содержатся около 600 граждан Таджикистана

- Таджикистан, общество
- 16:22, 02 августа 2019
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CA-NEWS (TJ) - «Около 600 граждан Таджикистана содержатся в тюрьмах и лагерях Ирака и Сирии», — сообщил сегодня на пресс-конференции Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин, передает Ховар.
По его словам, 43 женщины и один ребенок находятся в тюрьмах Ирака, около 554-х граждан Таджикистана — в лагерях Сирии. «Из их числа в лагерях Сирии содержатся 86 женщин, 228 несовершеннолетних девушек и 240 несовершеннолетних юношей», — пояснил глава МИД.
Сироджиддин Мухриддин подчеркнул, что вопрос возвращения граждан Таджикистана на Родину находится под непосредственным контролем Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона.
В этом вопросе Республика Таджикистан сотрудничает с правительствами Ирака, Сирии и международными организациями.
В этом контексте посольства Таджикистана в регионе ведут переговоры с соответствующими ведомствами этих стран.