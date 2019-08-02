РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В тюрьмах и лагерях Ирака и Сирии содержатся около 600 граждан Таджикистана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  «Около 600 граждан Таджикистана содержатся в тюрьмах и лагерях Ирака и Сирии», — сообщил сегодня на пресс-конференции Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин, передает Ховар.

По его словам, 43 женщины и один ребенок находятся в тюрьмах Ирака, около 554-х граждан Таджикистана — в лагерях Сирии. «Из их числа в лагерях Сирии содержатся 86 женщин, 228 несовершеннолетних девушек и 240 несовершеннолетних юношей», — пояснил глава МИД.

Сироджиддин Мухриддин подчеркнул, что вопрос возвращения граждан Таджикистана на Родину находится под непосредственным контролем Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона.

В этом вопросе Республика Таджикистан сотрудничает с правительствами Ирака, Сирии и международными организациями.

В этом контексте посольства Таджикистана в регионе ведут переговоры с соответствующими ведомствами этих стран.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Беларусь и Узбекистан заключили межправсоглашение о производственной и научно-технической кооперации
  • Посол Казахстана вручил верительные грамоты Эмомали Рахмону
  • Новый генеральный директор ФАО вступил в должность
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×