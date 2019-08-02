Следующая встреча по Сирии в Астанинском формате состоится в октябре

CA-NEWS (KZ) - Вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко после пленарного заседания участников делегаций переговоров по урегулированию конфликта в Сирии сообщил, что следующий раунд состоится в октябре, передает корреспондент Zakon.kz.

- Решено провести следующую Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане в октябре 2019 года, - сообщил он.

Вместе с тем Василенко сообщил, что в рамках Астанинского процесса по Сирии 13-ая международная встреча высокого уровня подошла к своему концу.

- Этот процесс, который реализуется с 2017 года при поддержке Первого Президента РК- Елбасы Нурсултана Назарбаева, безусловно, достиг больших результатов на пути установления мира в Сирии. Мы подводим итоги 13-ой встречи высокого уровня в рамках Астанинского процесса в Сирии. Мы это делаем с большим удовлетворением, так как это важный компонент многосторонних усилий по установлению мира в Сирии, - подчеркнул он.

По его словам, сегодняшняя встреча высокого уровня - это "проявление усилий", направленных странами-гарантами Астанинского процесса на решение конфликта.