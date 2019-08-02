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  2 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первых 100 студентов набрали в филиале МГИМО в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Первые группы студентов и магистров для обучения в филиале МГИМО в Ташкенте набраны, вся подготовительная работа проведена, рассказал журналистам в Москве ректор вуза Анатолий Торкунов.

"Да, открываем (филиал - ИФ) с сентября. Уже набраны ребята: две группы бакалавриат, две группы в магистратуру. Прошли вступительные испытания", - сказал Торкунов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, первые студенты на бакалавриате будут учиться по таким направлениям как информатика и анализ социально-экономических процессов, а в магистратуре – по юридическим специальностям.

"Очень хорошие ребята, с высочайшими баллами прошли. Сейчас там ремонтируется здание, которое будет нам передано для филиала. А начнем работать пока в помещения Университета мировой экономики и дипломатии", - добавил ректор МГИМО.

Он отметил, что там уже будут находиться и преподаватели и дирекция, которая включает и узбекских коллег, и российских. Преподаватели будут работать вахтовым методом, а часть времени студенты проведут в Москве.

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