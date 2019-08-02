В Монголии 3 августа начнется первый в мире военный конный марафон

CA-NEWS (MNG) - В рамках «Международных военных игр-2019» 3 августа стартует первый военный конный марафон «Аравт» в Монголии, передает Montsame.

"Международные военные игры" проводятся в пятый год подряд по инициативе министра обороны Российской Федерации С.Шойгу, которые в этом году проходят одновременно в 10 странах мира с 3 по 17 августа. В них принимают участие более 6000 военнослужащих из 36 стран.

Марафон «Аравт», включенный в «Международные военные игры», организуется впервые в учебном центре Вооруженных сил Монголии.

Глава Оргкомитета «Аравт», заместитель начальника Генштаба ВС Монголии, генерал-майор Ж.Бадамбазар сообщил: «Это не спортивное соревнование, а многоборный турнир профессиональных военнослужающих. Турнир предоставит военнослужающим стран-участников возможность посоревноваться своими профессиональными умениями и навыками, укрепить военное сотрудничество, также обменяться опытом и пропагандировать национальную традицию своей страны».

Более 400 военнослужащих ВС Монголии вовлечены в работу марафона. Им будут оказывать поддержку бригада спасателей и организация здравоохранения при Главном управлении по чрезвычайным ситуациям в обеспечении безопасности и здоровья участников.