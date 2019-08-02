ГУВД Ташкента извинилось за список, где делит женщин на категории «потенциально опасных»

CA-NEWS (UZ) - ГУВД Ташкента 1 августа опубликовало комментарий, в котором отмечает, что опубликованный ранее список из 23 категорий женщин, теоретически способных совершить преступление, составлен неверно.

В сети интернет появилось несколько публикаций о том, что Комитетом женщин, хокимиятом и ГУВД г. Ташкента составлен «список категорий женщин, составляющих так называемую группу риска и теоретически способных к совершению преступления». Эта информация вызвала волну возмущения в соцсетях, а некоторые девушки и женщины даже запустили флешмоб с хештегом #потенциальноопасна.

"По большому счету, выложенный в сети интернет список – условное обозначение направлений работы в целях предупреждения правонарушений и помощи людям", - отмечается в сообщении ГУВД.

"Правда, единым списком он быть не должен. В одной таблице, под одним заглавием оказались два разных направления: первое (с 1-й по 4-й пункты) – работы с той категорией, что действительно теоретически может совершить преступление, а далее приведены те, кто нуждается в социальной защите, правовой помощи. Конечно, остальные 19 категорий женщин и девушек, нуждающиеся в социально-правовой, медицинской помощи, не должны были оказаться в одном списке с первыми. Для тех, кто участвует в работе по данным направлениям, все предельно ясно. Но для тех, кто впервые прочел этот список, приведение всех по единым заглавием вызвало понятное недоумение и возмущение. Приносим извинения за допущенную оплошность и возникшие в этой связи недоразумения", - отметило ведомство.

Напомним полный список категорий, которые, по мнению его составителей, формируют так называемую группу риска и теоретически способны к совершению преступления:



1. Ранее осужденные

2. Виновные в совершении преступления

3. Находящиеся на испытательном сроке

4. Наркозависимые

5. Алкозависимые

6. Страдающие психическими расстройствами

7. Склонные к совершению преступлений

8. Долгое время отсутствующие

9. Вернувшиеся на Родину спустя долгое время

10. Нуждающиеся в духовной поддержке

11. Негативно влияющие на воспитание детей

12. Совершившие преступления аморального характера

13. Женщины с нездоровой обстановкой в семье

14. Женщины, состоящие на учете в органах внутренних дел

15. Имеющие склонность к суициду

16. Семьи, близкие к разводу

17. Безработные женщины

- те, у кого есть специальность

- те, у кого нет специальности

18. Малообеспеченные

19. Временно проживающие в Ташкенте

20. Женщины, живущие без регистрации

21. Женщины, занимающиеся попрошайничеством

22. Несовершеннолетние (до 18 лет) и молодые девушки (от 18 до 30 лет)

23. Женщины с инвалидностью, разведенные, матери-одиночки, потерявшие кормильца.