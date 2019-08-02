ГУВД Ташкента извинилось за список, где делит женщин на категории «потенциально опасных»

- Узбекистан, общество
- 17:49, 02 августа 2019
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|Продолжение: Глава Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова попросила блогеров не оскорблять её
|Предыстория: В Узбекистане женщины запустили в соцсетях хештег #потенциальноопасна
CA-NEWS (UZ) - ГУВД Ташкента 1 августа опубликовало комментарий, в котором отмечает, что опубликованный ранее список из 23 категорий женщин, теоретически способных совершить преступление, составлен неверно.
В сети интернет появилось несколько публикаций о том, что Комитетом женщин, хокимиятом и ГУВД г. Ташкента составлен «список категорий женщин, составляющих так называемую группу риска и теоретически способных к совершению преступления». Эта информация вызвала волну возмущения в соцсетях, а некоторые девушки и женщины даже запустили флешмоб с хештегом #потенциальноопасна.
"По большому счету, выложенный в сети интернет список – условное обозначение направлений работы в целях предупреждения правонарушений и помощи людям", - отмечается в сообщении ГУВД.
"Правда, единым списком он быть не должен. В одной таблице, под одним заглавием оказались два разных направления: первое (с 1-й по 4-й пункты) – работы с той категорией, что действительно теоретически может совершить преступление, а далее приведены те, кто нуждается в социальной защите, правовой помощи. Конечно, остальные 19 категорий женщин и девушек, нуждающиеся в социально-правовой, медицинской помощи, не должны были оказаться в одном списке с первыми. Для тех, кто участвует в работе по данным направлениям, все предельно ясно. Но для тех, кто впервые прочел этот список, приведение всех по единым заглавием вызвало понятное недоумение и возмущение. Приносим извинения за допущенную оплошность и возникшие в этой связи недоразумения", - отметило ведомство.
Напомним полный список категорий, которые, по мнению его составителей, формируют так называемую группу риска и теоретически способны к совершению преступления:
1. Ранее осужденные
2. Виновные в совершении преступления
3. Находящиеся на испытательном сроке
4. Наркозависимые
5. Алкозависимые
6. Страдающие психическими расстройствами
7. Склонные к совершению преступлений
8. Долгое время отсутствующие
9. Вернувшиеся на Родину спустя долгое время
10. Нуждающиеся в духовной поддержке
11. Негативно влияющие на воспитание детей
12. Совершившие преступления аморального характера
13. Женщины с нездоровой обстановкой в семье
14. Женщины, состоящие на учете в органах внутренних дел
15. Имеющие склонность к суициду
16. Семьи, близкие к разводу
17. Безработные женщины
- те, у кого есть специальность
- те, у кого нет специальности
18. Малообеспеченные
19. Временно проживающие в Ташкенте
20. Женщины, живущие без регистрации
21. Женщины, занимающиеся попрошайничеством
22. Несовершеннолетние (до 18 лет) и молодые девушки (от 18 до 30 лет)
23. Женщины с инвалидностью, разведенные, матери-одиночки, потерявшие кормильца.