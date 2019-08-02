РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вице-премьер Армении посетит Туркменистан

CA-NEWS (TM) -  Вице-премьер Армении Мгер Григорян посетит Туркменистан для участия в первом Каспийском экономическом форуме, которая пройдёт 11–12 августа в Национальной туристической зоне «Аваза», сообщил russia-armenia.info.

Согласно информации, Мгер Григорян возглавит делегацию Армении, в которую входят заместитель министра экономического развития и инвестиций Аваг Аванесян, председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян, заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Акоп Варданян, заместитель министра высокотехнологичной промышленности Гегам Варданян.

В КЭФ-2019 ожидается участие около 1500 зарубежных гостей, в том числе 50 высокопоставленных представителей из 29 международных организаций, сказано в источнике.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Таджикистан и Иран будут наращивать финансовое и инвестиционное сотрудничество
  • В Московской области удерживались в рабстве 18 граждан Узбекистана
  • В Андижане абитуриентка приехала на экзамен на послеоперационной кушетке
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×