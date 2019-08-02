Вице-премьер Армении посетит Туркменистан

CA-NEWS (TM) - Вице-премьер Армении Мгер Григорян посетит Туркменистан для участия в первом Каспийском экономическом форуме, которая пройдёт 11–12 августа в Национальной туристической зоне «Аваза», сообщил russia-armenia.info.

Согласно информации, Мгер Григорян возглавит делегацию Армении, в которую входят заместитель министра экономического развития и инвестиций Аваг Аванесян, председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян, заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Акоп Варданян, заместитель министра высокотехнологичной промышленности Гегам Варданян.

В КЭФ-2019 ожидается участие около 1500 зарубежных гостей, в том числе 50 высокопоставленных представителей из 29 международных организаций, сказано в источнике.