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  3 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Администрации США объявила новые санкции против России

CA-NEWS (CA) -  Новые санкции против России, связанные с обвинением в отравлении Скрипалей, вступят в силу через 15 дней, сообщил Государственный департамент США.

В документе, который опубликован в официальном twitter Госдепа от имени официального представителя ведомства Морган Ортагус, сообщается, что новые ограничения, которые вводятся в соответствии с требованиями закона 1991 года, предполагают препятствование Соединенными Штатами предоставлению любых займов или финансовой или технической помощи со стороны международных институтов (МВФ или Всемирного банка) в отношении России.

Также речь идет о запрете банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты России.

Третья мера касается ужесточения правил предоставления России американских товаров и технологий.

Указывается, что все эти ограничения будут действовать как минимум 12 месяцев.

В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России. Эти санкции, как отметили СМИ, являются вторым пакетом ограничений за приписываемое Москве использование химоружия для отравления в английском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в марте 2018 года. Первая волна этих санкций была введена в августе 2018 года и на практике оказалась малозначительной, передает РБК.

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