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  3 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданке Узбекистана проломили голову под Петербургом. В рукоприкладстве подозревают супруга

CA-NEWS (UZ) -  Во Всеволожске госпитализировали гражданку Узбекистана в крайне тяжелом состоянии. В рукоприкладстве подозревается ее собственный муж.

Как сообщила Gazeta.SPb, вечером 31 июля в центральную районную больницу Всеволожска доставили 42-летнюю женщину. У гражданки Узбекистана диагностировали черепно-мозговую травму, а состояние оценили как крайне тяжелое.

Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 45-летний супруг пострадавшей. По предварительным данным, мужчина также является выходцем из Узбекистана и имеет временную регистрацию в Петербурге.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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