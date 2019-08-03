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  3 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев по телефону обсудил с Лукашенко итоги визита в Беларусь

CA-NEWS (UZ) -  По следам официального визита и в развитие достигнутых договоренностей. 2 августа состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана, сообщило ctv.by.

Александра Лукашенко и Шавкат Мирзиёев еще раз подвели итоги состоявшихся накануне в Минске переговоров, обсудили ключевые направления белорусско-узбекского сотрудничества, а также вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях экономики.

Шавкат Мирзиёев подтвердил свое приглашение Александру Лукашенко посетить с официальным визитом Узбекистан в любое удобное для него время.

Напомним, визит Шавката Мирзиёева в Беларусь прошёл 31 июля -1 августа.

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