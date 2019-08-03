Мирзиёев по телефону обсудил с Лукашенко итоги визита в Беларусь
- Узбекистан, политика
- 11:22, 03 августа 2019
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CA-NEWS (UZ) - По следам официального визита и в развитие достигнутых договоренностей. 2 августа состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана, сообщило ctv.by.
Александра Лукашенко и Шавкат Мирзиёев еще раз подвели итоги состоявшихся накануне в Минске переговоров, обсудили ключевые направления белорусско-узбекского сотрудничества, а также вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях экономики.
Шавкат Мирзиёев подтвердил свое приглашение Александру Лукашенко посетить с официальным визитом Узбекистан в любое удобное для него время.
Напомним, визит Шавката Мирзиёева в Беларусь прошёл 31 июля -1 августа.