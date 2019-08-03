Дмитрий Медведев встретится с президентом Туркменистана на Каспийском форуме

CA-NEWS (TM) - В ходе Каспийского экономического форума российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Как сообщает «РИА Новости» в пятницу, 2 августа, они обсудят актуальные вопросы сотрудничества.

В пресс-службе правительства информагентству сообщили, что Медведев выступит на пленарном заседании форума и посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств.

Первый Каспийский экономический форум пройдет 11–12 августа в городе Туркменбаши.

Последний раз Медведев и Бердымухамедов встречались в конце мая в Ашхабаде, куда российский премьер прибыл для участия в заседании совета глав правительств СНГ. Тогда туркменский лидер подарил Медведеву щенка алабая, а премьер-министр РФ вручил главе государства редкое издание книги «Архитектурные памятники Туркмении».