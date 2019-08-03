РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Туркменистана распорядился организовать спецрейс для доставки паломников в Саудовскую Аравию

CA-NEWS (TM) -  160 паломников из Туркменистана в период 5-25 августа 2019 года совершат поездку в Королевство Саудовская Аравия для совершения хаджа.

Соответствующее Распоряжение подписал сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов, предписав Министерству промышленности и коммуникации Туркменистана за счёт средств агентства «Türkmenhowaýollary» осуществить специальный рейс самолёта «Боинг 737-800» для доставки паломников в Королевство Саудовская Аравия и обратно, сообщила пресс-служба главы государства.

В Туркменистане ежегодно организуются специальные авиарейсы для совершения верующими хаджа к святым местам ислама. В 2018 году прошлом году 153 гражданина страны совершили поездку на священные земли Мекки и Медины.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Компания Power China приступила к строительству трех школ в Хатлонской области
  • После внедрения таможенных и налоговых льгот в Таджикистане увеличился объём импорта, - Таможенная служба
  • Баттулга попросил Трампа позвонить Путину и предложить помощь в тушении пожара на Сибири
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×