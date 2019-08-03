Президент Туркменистана распорядился организовать спецрейс для доставки паломников в Саудовскую Аравию

CA-NEWS (TM) - 160 паломников из Туркменистана в период 5-25 августа 2019 года совершат поездку в Королевство Саудовская Аравия для совершения хаджа.

Соответствующее Распоряжение подписал сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов, предписав Министерству промышленности и коммуникации Туркменистана за счёт средств агентства «Türkmenhowaýollary» осуществить специальный рейс самолёта «Боинг 737-800» для доставки паломников в Королевство Саудовская Аравия и обратно, сообщила пресс-служба главы государства.

В Туркменистане ежегодно организуются специальные авиарейсы для совершения верующими хаджа к святым местам ислама. В 2018 году прошлом году 153 гражданина страны совершили поездку на священные земли Мекки и Медины.