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  3 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане найдена 4000-летняя могила «Ромео и Джульетты»

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане археологи обнаружили захоронение юноши и девушки, погребённых около 4000 лет назад лицом друг к другу. Неизвестно, связывали ли их романтические отношения, но, судя по расположению скелетов, такое вполне возможно.

По утверждению учёных, останки принадлежат разнополым подросткам. Причина их смерти неизвестна. Около захоронения также найдены древние останки лошадей, сообщает Live Science.

Могила расположена на территории древнего кладбища.

Рядом с погребёнными также уложены ритуальные предметы, в частности, ювелирные украшения, включая изделия из золота, ножи, керамику и бусы.

Археологи считают, что покойные происходили из богатых семей. Также уточняется, пара жила в районе, где 4 тысячи лет назад часто происходили военные столкновения. Рядом с могильником нашли захоронения с древними останками лошадей. Причина смерти пары пока неясна, этот вопрос должны решить ученые. Легенда о романтических отношениях сложилась на основании расположения тел - друг к другу обращены не только лица, но и весь корпус мужчины и женщины.

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