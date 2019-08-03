Экс-хоким Самаркандской области, в сейфе которого обнаружили $1 млн, осужден на 13 лет

CA-NEWS (UZ) - Бывший хоким Самаркандской области Туробжон Джураев приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ташкентский областной суд по уголовным делам 2 августа приговорил бывшего хокима Самаркандской области Туробжона Джураева к 13 годам колонии общего режима. Заседание было закрытым, сообщил источник "Газеты.uz" в судебной системе.

Экс-хокима признали виновным в совершении преступлений по статьям по статьями 167 (хищение путем присвоения или растраты), 206 (превышение власти или должностных полномочий), 210 (получение взятки) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса Узбекистана.

Бывший заместитель хокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Уткир Абдуллаев приговорен к 10 годам лишения свободы, ведущий экс-специалист по строительству Баходир Ходжакулов - к 7 годам.

Еще два бывших специалиста областного хокимията Ботир Абдуллаев и Тулкин Сулаймонов получили 6 и 5 лет тюрьмы. Наказание Сулаймонову было заменено на условный срок.

В материалах уголовного дела сообщается, что Туробжон Джураев получил 2,14 млн долларов в виде взяток от подрядчиков для строительства многоэтажных домов в историческом центре Самарканда.

Как отметил источник, оперативная группа не проводила операцию по эпизодам, связанным со взяточничеством. Эти факты основываются на показаниях свидетелей и пострадавших.