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  3 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Volkswagen уничтожил в США более 100 тысяч автомобилей

CA-NEWS (CA) -  Немецкий автоконцерн Volkswagen утилизировал в США около 102 тысяч «старых» дизельных автомобилей, выкупленных у потребителей после нашумевшего «дизельного скандала». Оставшиеся 261 тыс. машин будут проданы. Об этом сообщает WirtschaftsWoche.

Представители концерна уже прокомментировали утилизацию, отметив, что речь шла об «устаревших моделях в плохом состоянии». Истинная же причина, как пишут в СМИ, другая: банальное избавление от машин, а вместе с ними и от лишних расходов (платы за парковку, например).

К слову, все 382 тысячи «непригодных для использования» автомобилей Volkswagen хранил на 37 площадках, среди которых были и самолетные «кладбища» (одна из них в пустыне Калифорнии), и атомная электростанция неподалеку от Сиэтла.

Решением компании остались недовольны экологи, поскольку при производстве каждой сотни тысяч автомобилей в атмосферу выделяется полмиллиона тонн углекислого газа. По мнению экологических организаций, они могли служить годами, но теперь превратились в мусор, сообщает avtonovostidnya.ru.

Напомним, «дизельный скандал», ставший самым крупным подобным происшествием в истории мирового автопрома, случился в 2015 году. Тогда Агентство по охране окружающей среды США обвинило компанию Volkswagen в умышленной установке программного обеспечения для искусственного занижения показателей вредных выбросов своих автомобилей.

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