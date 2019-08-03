Месси дисквалифицирован на три месяца

CA-NEWS (CA) - Южноамериканская конфедерация футбола дисквалифицировала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на три месяца за обвинения организации в коррупции, сообщает championat.com.

Срок отстранения 32-летнего нападающего отсчитывается со дня публикации этого решения. Таким образом, до начала ноября Лионель не сможет выступать за сборную Аргентины ни в товарищеских, ни в официальных матчах. Он пропустит товарищеские матчи против сборных Чили, Мексики и Германии, а также стартовую игру отборочного цикла к чемпионату мира — 2022.

Также Месси должен уплатить штраф в размере $ 50 тыс. У футболиста есть право в течение семи дней подать апелляцию.

Напомним, что после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки – 2019 Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий не принял участия в церемонии награждения команды бронзовыми медалями турнира. Изначально Лионеля оштрафовали на $ 1,5 тыс. и дисквалифицировали на 1 матч.