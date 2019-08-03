Средняя заработная плата в Казахстане составила $483

CA-NEWS (KZ) - Самые высокие зарплаты назвали в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики.

По данным ведомства, во втором квартале 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 186 537 тенге ($483). В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности - 458 000 тенге ($1,2 тыс), в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 387 300 тенге ($1 тыс), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности - 315 100 тенге ($815), в сфере информации и связи - 274 800 тенге ($711), в сфере строительства - 233 000 тенге ($600).

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 112 900 тенге ($290), что на 39,5 процента ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области - 325 000 тенге ($840), что в 1,7 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 126 500 тенге ($327), что на 32,2 процента ниже среднего уровня по стране.



