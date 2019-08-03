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  3 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека

CA-NEWS (CA) -  Три человека погибли, двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на власти.

По данным шерифа округа Сан-Диего, обрушение скалы произошло в пятницу примерно в 15.00 по местному времени (01.00 субботы мск) на популярном среди сёрферов пляже. Отмечается, что в момент инцидента на пляже отдыхали много людей.

Власти сообщили, что одна женщина скончалась на месте, еще двое – в больнице от полученных травм. Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности, передает РИА Новости.

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