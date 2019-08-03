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  3 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp

CA-NEWS (CA) -  Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса. Об этом сообщает издание The Information, в компании подтвердили эту информацию.

Данное решение связано с падением репутации сервисов на фоне скандала из-за утечек данных. Отмечается, что наименования приложений останутся прежними, но к ним добавят приписку «from Facebook».

СМИ отмечают, что шаг с переименование будет сделан, чтобы поднять компании репутацию, которая испортилась из-за скандалов с утечкой пользовательских данных. Кроме того, выступление Марка Цукерберга в конгрессе также подорвало доверие к социальной сети.

Весной 2018 года стало известно, что британская компания Cambridge Analytica получила доступ к данным пользователей Facebook, чтобы использовать их в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году. В связи утечкой данных Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на пять миллиардов долларов.

В январе глава Facebook Марк Цукерберг сообщил о планах технологически объединить Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. Газета The New York Times.отмечала, что это решение связано с ростом популярности WhatsApp и Instagram.

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