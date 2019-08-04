Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Техасе: убито не менее 12 человек

CA-NEWS (CA) - Десять человек погибли, до 30 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас), передает KFOX14 со ссылкой на полицию.

Один из полицейских на месте происшествия заявил KTSM о 18 жертвах, однако официально эти данные полиция еще не подтвердила. Глава аппарата мэра города Оливия Сепеда заявляла о нескольких погибших, не уточняя точное число жертв.

По данным Fox News, пострадали от 15 до 20 человек. В местной больнице подтвердили данные о шести пострадавших, не уточнив, в каком состоянии они были госпитализированы, передает РБК.

По словам мэра города Дональда Марго, трое подозреваемых задержаны, на месте работают сотрудники полиции и ФБР. Однако в полиции позже заявили только об одном задержанном в связи со стрельбой.

Сообщения о стрельбе в районе торгового центра Cielo Vista Mall поступили в полицию около 11:00 по местному времени (20:00 мск). Позже правоохранители уточнили, что им сообщили сразу о нескольких стрелках, полиция попросила жителей не приближаться к месту происшествия.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в Эль-Пасо, сообщил журналистам зампресс-секретаря Белого дома Стивен Гровс.

30 июля мужчина застрелил двух человек в магазине в городе Саутхейвен (штат Миссисипи). По данным издания WREG, подозреваемого ранее отстранили от работы в магазине за то, что он угрожал клиенту ножом.