Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Техасе: убито не менее 12 человек

- Азия и мир, происшествия
- 10:03, 04 августа 2019
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CA-NEWS (CA) - Десять человек погибли, до 30 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас), передает KFOX14 со ссылкой на полицию.
Один из полицейских на месте происшествия заявил KTSM о 18 жертвах, однако официально эти данные полиция еще не подтвердила. Глава аппарата мэра города Оливия Сепеда заявляла о нескольких погибших, не уточняя точное число жертв.
По данным Fox News, пострадали от 15 до 20 человек. В местной больнице подтвердили данные о шести пострадавших, не уточнив, в каком состоянии они были госпитализированы, передает РБК.
По словам мэра города Дональда Марго, трое подозреваемых задержаны, на месте работают сотрудники полиции и ФБР. Однако в полиции позже заявили только об одном задержанном в связи со стрельбой.
Сообщения о стрельбе в районе торгового центра Cielo Vista Mall поступили в полицию около 11:00 по местному времени (20:00 мск). Позже правоохранители уточнили, что им сообщили сразу о нескольких стрелках, полиция попросила жителей не приближаться к месту происшествия.
Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в Эль-Пасо, сообщил журналистам зампресс-секретаря Белого дома Стивен Гровс.
30 июля мужчина застрелил двух человек в магазине в городе Саутхейвен (штат Миссисипи). По данным издания WREG, подозреваемого ранее отстранили от работы в магазине за то, что он угрожал клиенту ножом.