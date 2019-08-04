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  4 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пенсионерка в Японии госпитализирована с подозрением на вирус Эбола

CA-NEWS (CA) -  В Национальном институте инфекционных заболеваний в Токио, Япония была госпитализирована пожилая женщина с подозрением на заражение вирусом Эбола. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как удалось установить журналистам, она совсем недавно вернулась из поездки в Демократическую республику Конго (ДРК), где на протяжении последних нескольких лет очень остро стоит вопрос вспышек заболеваемости вирусом и за последний год погибло более 1,5 тысячи человек.Женщина вернулась из поездки ещё 31 июля, однако почувствовала ухудшение состояния лишь на следующее утро, 1 июля, также у неё резко поднялась температура тела выше 38, а позже уже выше 39 градусов.Премьер-министр страны Синдзо Абэ поручил администрации больницы поместить женщину в карантин.

Также была создана специальная комиссия для выработки мер защиты населения от вируса, если это потребуется.Ранее Лайф сообщал, что ВОЗ объявила международную ЧС в связи с лихорадкой Эбола в ДР Конго.

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