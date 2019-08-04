На борту самолёта рейса Бишкек — Стамбул скончался младенец
- Кыргызстан, происшествия
- 11:07, 04 августа 2019
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CA-NEWS (KG) - Самолёт авиакомпании Pegasus Airlines, который летел рейсом Бишкек — Стамбул, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за ухудшения самочувствия полуторамесячного ребёнка.
Самолёт вылетел 3 августа из Бишкека в Стамбул в 08:50 по местному времени (05:50 мск), однако через некоторое время экипаж сообщил о том, что одному из пассажиров стало плохо, и запросил разрешение на возвращение в Манас, — передаёт ТАСС сообщение ОАО "Международный аэропорт Манас" в Кыргызстана.
Борт приземлился в аэропорту Бишкека, где младенца уже ждала бригада скорой помощи. Но медики не смогли помочь ребёнку, он скончался.
В данный момент выясняются причины смерти младенца.