На борту самолёта рейса Бишкек — Стамбул скончался младенец

CA-NEWS (KG) - Самолёт авиакомпании Pegasus Airlines, который летел рейсом Бишкек — Стамбул, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за ухудшения самочувствия полуторамесячного ребёнка.

Самолёт вылетел 3 августа из Бишкека в Стамбул в 08:50 по местному времени (05:50 мск), однако через некоторое время экипаж сообщил о том, что одному из пассажиров стало плохо, и запросил разрешение на возвращение в Манас, — передаёт ТАСС сообщение ОАО "Международный аэропорт Манас" в Кыргызстана.

Борт приземлился в аэропорту Бишкека, где младенца уже ждала бригада скорой помощи. Но медики не смогли помочь ребёнку, он скончался.

В данный момент выясняются причины смерти младенца.