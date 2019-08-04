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  4 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Полиция рассмотрит стрельбу в Техасе как преступление на почве ненависти

CA-NEWS (CA) -  Полиция будет расследовать стрельбу в торговом центре Walmart в техасском городе Эль-Пасо, где число погибших уже дошло до 20 человек, как преступление, совершенное на почве ненависти. Об этом заявил местный шеф полиции Грег Аллен, передает Associated Press.

Он отметил, что сейчас полиция изучает манифест, опубликованный в интернете, который в определенной мере свидетельствует о том, что преступление совершалось на почве ненависти, если будет установлено, что автором текста был подозреваемый.

Ранее, как сообщили СМИ, правоохранительные органы показали фотографии и назвали имя задержанного. Им оказался 21-летний Патрик Крузиус, который на снимках с камер наблюдения держит автомат.

Американская правозащитная организация SPLC отмечает, что перед началом стрельбы подозреваемый мог опубликовать документ, в котором выступал против мигрантов. Организация отмечает, что в аккаунте Twitter, который велся от имени Крузиуса, появился четырехстраничный манифест, где, кроме прочего, упоминается один из подозреваемых в стрельбе в новозеладском Крайстчертче.

По словам губернатора Техаса Грега Эббота, в результате нападения в Эль-Пасо погибли 20 человек, еще более 20 пострадали. Среди погибших было три мексиканца, передает Reuters со ссылкой на президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

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