Президент Узбекистана решил закрыть печально известную тюрьму "Жаслык", где содержались политузники

CA-NEWS (UZ) - В соответствии с Постановлением президента Узбекистана от 2 августа 2019 года, принято решение о ликвидации колонии "Жаслык" в Каракалпакстане.



"Данное, воистину историческое постановление, принято в целях повышения эффективности исправительного воздействия на осужденных к лишению свободы, направленного на формирование у них законопослушного поведения, уважительного отношения к личности и обществу, а также продвижения позитивного имиджа страны на международной арене в соответствии с задачами, определенными Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах", - отмечается в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Узбекистана.

Напомним, тюрьма "Жаслык" в северо-западной части Узбекистана, была известна жестоким обращением и применяемыми там пытками в отношении находящихся там заключенных.

К тюрьме можно проехать только по железной дороге, здесь суровый климат: летом температура воздуха здесь поднимается свыше +50 градусов, а зимой опускается ниже -20. Большинство находящихся в тюрьме заключенных – члены запрещенных государством религиозных организаций, а также ряд противников режима, обвиняемых в покушении на конституционный строй. С самого начала создания колонии сюда попадали самые опасные оппоненты режима Ислама Каримова. В Жаслыке в 2013 находилось около 7000 заключенных, тогда как десять лет ранее их было чуть более 500.