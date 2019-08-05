По поручению президента Узбекистана 3 хокима извинились за снос домов перед народом

CA-NEWS (UZ) - Хокимы (главы) Кашкадарьинской, Ферганской и Хорезмской областей по поручению президента Шавката Мирзиёева публично извинились перед народом, главой государства, блогерами и международной общественностью за ошибки, допущенные при сносе имущества жителей и предпринимателей.

Видеозаписи выступления трех хокимов распространились в социальных сетях.

Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев на встрече с жителями Риштанского района признал, что сносы домов жителей в этом районе были «ошибкой» и публично извинился перед местным населением за незаконные сносы.

В своем выступлении он также добавил, что 14 руководителей Риштанского района, причастные к незаконным сносам, были отстранены от своих должностей.

Вслед за хокимом Ферганской области, с публичными извинениями за незаконные сноса выступил хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев.

Он, также, как и его ферганский коллега, признал, что в данном вопросе допустил большую ошибку. «В ситуации, которая произошла в Яккабагском районе, стопроцентно виноваты администрации области и района. Приношу стократные, тысячекратные извинения правительству, государству, дорогому народу, уважаемым блогерам, уважаемым журналистам, пострадавшим в этой ситуации предпринимателям и преклоняюсь перед ними. Если нам дадут повторный шанс, то мы полностью откажемся от прежней политики, когда отдавали приказы «сносить, убрать и рушить». Мы будем работать отдельно с каждым жителем, если понадобится, то в индивидуальном порядке, и оказывать им всю необходимую помощь», – сказал хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев.

Хоким Хорезмской области Фарход Эрманов также публично извинился перед народом Узбекистана и пообещал, что впредь будет согласовывать все решения с населением.

Между тем, в узбекском сегменте социальных сетей появились обращения блогеров, которые требуют извинений от хокимов других областей Узбекистана за незаконные сносы и привлечение людей к принудительному труду.