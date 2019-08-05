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  5 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Курбан хайит в Узбекистане будет отмечаться 11 августа

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Постановление «О праздновании Курбан хайита».

Принимая во внимание решение Управления мусульман о совпадении в 2019 году первого дня Курбан хайита с 11 августа (воскресенье), этот день будет широко отмечаться в стране как праздник.

Постановлением поручено осуществить необходимые мероприятия на высоком уровне, а также в соответствии с национальными и религиозными ценностями народа.

Курбан Хаит (Ид-аль-Адха) – один из крупнейших праздников исламского мира, знаменующий собой окончание хаджа (паломничества в Мекку). Празднуется 70 дней спустя после окончания другого крупного праздника – Рамазана Хаит.

Курбан Хаит, как и в других странах, начинается с утреннего Хаит-намаза (молитвы). После Хаит-намаза в течение трёх дней совершаются жертвоприношения. В большинстве случаев в Узбекистане в жертву приносятся бараны, реже коровы, и совсем изредка – верблюды. После жертвоприношения принято разделить мясо на три части: непременное условие – не менее трети раздать нуждающимся и не более трети оставлять в семье.

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