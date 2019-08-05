США будут передавать Монголии недвижимость, купленную монголами благодаря оффшорным счетам

CA-NEWS (MNG) - Генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что в соответствии с некоторыми положениями закона ООН по борьбе с коррупцией, американская сторона будет оказывать помощь Монголии в передаче недвижимого и движимого имуществ в США, приобретённых на коррупционные деньги из оффшорных счетов. Об этом он заявил на встрече с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой в Вашингтоне.

Уильям Барр занимал должность помощника генерального прокурора США с 1990 до 1991, и Генерального прокурора США с 1991 по 1993 год в администрации президента Джорджа Буша-старшего.

В декабре 2018 президент США Дональд Трамп заявил, что Барр снова номинирован на должность генерального прокурора США. 14 февраля 2019 Сенат проголосовал за утверждение Уильяма Барра в должности генерального прокурора США.