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  5 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США будут передавать Монголии недвижимость, купленную монголами благодаря оффшорным счетам

CA-NEWS (MNG) -  Генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что в соответствии с некоторыми положениями закона ООН по борьбе с коррупцией, американская сторона будет оказывать помощь Монголии в передаче недвижимого и движимого имуществ в США, приобретённых на коррупционные деньги из оффшорных счетов. Об этом он заявил на встрече с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой в Вашингтоне.

Уильям Барр занимал должность помощника генерального прокурора США с 1990 до 1991, и Генерального прокурора США с 1991 по 1993 год в администрации президента Джорджа Буша-старшего.

В декабре 2018 президент США Дональд Трамп заявил, что Барр снова номинирован на должность генерального прокурора США. 14 февраля 2019 Сенат проголосовал за утверждение Уильяма Барра в должности генерального прокурора США.

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