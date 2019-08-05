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  5 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сотрудничество Монголии с США не повлияет на отношения с Москвой и Пекином, — эксперт 

CA-NEWS (MNG) -  Декларация о стратегическом партнерстве между Улан-Батором и Вашингтоном, подписанная во время визита президента Монголии Халтмаагийна Баттулги в Соединенные Штаты, представляет собой политический жест, направленный на демонстрацию растущей международной поддержки Монголии, заявил 2 августа председатель Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

«После этой декларации не будет никаких существенных последствий [для отношений Монголии с Россией и Китаем]. Это скорее демонстративный политический жест, направленный на то, чтобы показать соседям Монголии (России и Китаю), что Монголия имеет некоторую дополнительную реальную или воображаемую политическую поддержку») Быстрицкий сказал. «В то же время Монголия интенсивно развивает свои отношения с Россией и проявляет к этому большой интерес. Насколько я знаю, - и я разговаривал с монгольскими коллегами, в том числе и в сфере внешней политики, - они энергично пытаются развиваться. отношения с Россией ", добавил он.

По словам эксперта, Монголия заинтересована в диверсификации международных отношений, и подписание декларации о стратегическом партнерстве с США должно стать основой внешней политики страны. Он добавил, что трудно сказать, какая сторона инициировала соглашение, и кажется, что декларация была долгой работой. В то же время Быстрицкий отметил, что среди различных монгольских элит нет единого мнения о внешнеполитическом курсе страны.

«Нельзя говорить о благосклонности Запада в этой ситуации. Эта декларация политическая и направлена на соседние страны. Предполагается переконфигурировать, а не кардинально изменить отношения с соседними странами», - сказал эксперт. «Более того, Монголия, как и многие другие страны, несколько осторожнее с Китаем не потому, что для этого есть особая причина, а просто потому, что Китай такой большой и сильный», - заключил он.

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