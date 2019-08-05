Туркменистан может вступить в Тюркскую торгово-промышленную палату

CA-NEWS (TM) - В Стамбуле на днях прошло первое заседание Тюркской торгово-промышленной палаты. В нём участвовала министр торговли Турции Рухсар Пекджан. Об этом сообщило издание orient.tm.

­В своём выступлении министр торговли Турции Рухсар Пекджан призвала Туркменистан и Узбекистан вступить в Тюркскую торгово-промышленную палату для более эффективного развития коммерческих связей между странами тюркского мира, — отмечает издание.

Объём торговли между странами, изначально входящими в состав Тюркской торгово-промышленной палаты, за 2018 год увеличился на 16,7%, а это означает $6,5 млрд.

Напомним, что в рамках XII Астанинского экономического форума в Нур-Султане в мае 2019 года Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан подписали устав совместной Торгово-промышленной палаты тюркоязычных стран.

Общий объём ВВП тюркских стран составляет более $1 трлн, население превышает 150 млн человек. Эти страны ежегодно импортируют продукцию на более чем $260 млрд.

Тюркская палата создана по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в целях укрепления регионального развития.