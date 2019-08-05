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  5 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пережившая насилие в поезде "Тальго" обратилась к казахстанцам и руководству страны
иллюстративное фото
иллюстративное фото
Предыстория: Транспортная прокуратура Казахстана подала апелляцию по делу об изнасиловании пассажирки "Тальго"

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане девушка, подвергшаяся изнасилованию со стороны проводников поезда "Тальго", обратилась к соотечественникам. Ее обращение опубликовал в Facebok фонд Немолчиkz:

"Хочу выразить благодарность каждому из вас! Я прочитала много отзывов, увидела много репортажей в СМИ, поняла, что это преступление получило всеобщий резонанс, благодаря вашему неравнодушному отношению!

Я хотела бы, чтобы в нашей стране ни одна женщина или ребенок никогда не столкнулись с насилием, чтобы они чувствовали себя защищенными и знали, что в таких ситуациях помощь и защита будут профессиональными.

Я пережила и переживаю до сих пор большое личное горе, я много лет строила свой личный безопасный мир, много училась, много работала, побывала в разных странах, видела разные культуры и с большой любовью всегда возвращалась на родину. Я верила, что нахожусь под защитой в своей стране, у себя дома. Но оказалось, что любой из нас, в любой момент, в любом месте может стать жертвой подобных обстоятельств. Я думала, что страшнее той ночи ничего уже не может быть, в те минуты весь мой мир рухнул.

Но потом я столкнулась со страшными испытаниями, которые, оказывается, нужно проходить во время следствия и судов. То моральное насилие и унижение, с которым мне пришлось столкнуться, можно сравнить с повторным изнасилованием. Оказывается, жертвы насилия не защищены и даже еще более уязвимы в процессе следствия. Мне пришлось пережить давление, как со стороны "группы поддержки" подозреваемых, так и со стороны следствия и суда. Я рада, что самое страшное позади и очень хотела бы что бы никому из вас никогда не довелось пережить подобное!

В связи с этим, я, как женщина, пережившая насилие, обращаюсь к руководству страны и депутатам парламента РК с просьбой ужесточить наказание сексуальным насильникам".

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