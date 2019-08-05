Жена президента Сирии сообщила о победе над раковым заболеванием

CA-NEWS (CA) - Жена сирийского президента Асма Асад объявила, что смогла излечиться от рака. Злокачественная опухоль молочной железы была обнаружена год назад на ранней стадии, в январе была проведена операция по ее удалению.

«Ваши чувства и поддержка, все, что вы сделали, очень важно. Я хочу поблагодарить каждого сирийца, который поддерживал меня, хочу от всего сердца пожелать выздоровления каждому больному, будь эта рак или любое другое заболевание, и, конечно, хочу пожелать мира и процветания нашего сирийского государства с божьей помощью»,— приводит слова госпожи Асад пресс-служба президентского дворца САР.

السيدة #أسماء للسوريين: مشاعركم ووقفتكم معي واللي عملتوه مهم وكبير وبعتبروا دين وجميل.. أنا اليوم عالشاشة السورية لأمتن لكل سوري وقف معي ولاتمنى من كل قلبي الشفاء لكل مريض سواء مرضى السرطان أو غيرهم والتعافي لكل جرحانا وطبعا بدي أتمنى الأمان والازدهار لأمنا وبلدنا سورية بإذن الله pic.twitter.com/lwjTT5rkyq — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) August 3, 2019

Асма Асад родилась и получила образование в Великобритании. Она обладает британским и сирийским гражданством. У супругов Асад трое детей — дочь Зейн и сыновья Хафез и Карим.