РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Жена президента Сирии сообщила о победе над раковым заболеванием

CA-NEWS (CA) -  Жена сирийского президента Асма Асад объявила, что смогла излечиться от рака. Злокачественная опухоль молочной железы была обнаружена год назад на ранней стадии, в январе была проведена операция по ее удалению.

«Ваши чувства и поддержка, все, что вы сделали, очень важно. Я хочу поблагодарить каждого сирийца, который поддерживал меня, хочу от всего сердца пожелать выздоровления каждому больному, будь эта рак или любое другое заболевание, и, конечно, хочу пожелать мира и процветания нашего сирийского государства с божьей помощью»,— приводит слова госпожи Асад пресс-служба президентского дворца САР.

Асма Асад родилась и получила образование в Великобритании. Она обладает британским и сирийским гражданством. У супругов Асад трое детей — дочь Зейн и сыновья Хафез и Карим.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Узбекистана решил закрыть печально известную тюрьму "Жаслык", где содержались политузники
  • Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Техасе: убито не менее 12 человек
  • «Опозорили меня на весь мир»: Мирзиёев хокимам по поводу сносов домов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×