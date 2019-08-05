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  5 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждан Узбекистана в списках жертв и пострадавших в трагических событиях в США нет - МИД

CA-NEWS (UZ) -  За последние сутки в ряде крупных городов США совершена серия случаев массового расстрела мирных людей.

3 августа 2019 года в г.Эль-Пасо штата Техас, произошла стрельба в супермаркете Walmart. По оценкам СМИ, жертвами вооруженной атаки стали 20 человек, еще 26 получили ранения, задержан подозреваемый 21-летний Патрик Крузиус. Мотивы совершения преступления выясняются.

В ночь на 4 августа в г.Дейтоне штата Огайо также произошла стрельба. По предварительным данным, погибли 10 человек, в том числе сам нападавший. Пострадали 27.

Случай расстрела также зафиксирован в г.Чикаго штата Иллинойс. По информации Fox News, в 1.30 по местному времени 4 августа стрелок открыл огонь по толпе в парке на западе г.Чикаго из автомобиля. По предварительным оценкам, 7 человек получили ранения различной тяжести.

По состоянию на 5 августа, в списках жертв и пострадавших в трагических событиях в штатах Техас и Огайо, а также в г.Чикаго, нет граждан Узбекистана, сообщила пресс-служба МИДа.

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