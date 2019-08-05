Глава МИД Узбекистана посещает Турцию
- Узбекистан, политика
- 11:19, 05 августа 2019
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CA-NEWS (UZ) - 4-6 августа 2019 года делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетит с рабочим визитом Турцию.
Глава МИД Узбекистане в ходе визита примет участие в 1-й встрече Группы по стратегическому планированию под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран и 11-й Ежегодной конференции послов Турции, сообщает МИД РУ.
В ходе поездки также состоится ряд двусторонних встреч и переговоров.