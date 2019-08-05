РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Узбекистана посещает Турцию

CA-NEWS (UZ) -  4-6 августа 2019 года делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетит с рабочим визитом Турцию.

Глава МИД Узбекистане в ходе визита примет участие в 1-й встрече Группы по стратегическому планированию под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран и 11-й Ежегодной конференции послов Турции, сообщает МИД РУ.

В ходе поездки также состоится ряд двусторонних встреч и переговоров.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • «Опозорили меня на весь мир»: Мирзиёев хокимам по поводу сносов домов
  • Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Техасе: убито не менее 12 человек
  • Пенсионерка в Японии госпитализирована с подозрением на вирус Эбола
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×