Глава МИД Узбекистана посещает Турцию

CA-NEWS (UZ) - 4-6 августа 2019 года делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетит с рабочим визитом Турцию.

Глава МИД Узбекистане в ходе визита примет участие в 1-й встрече Группы по стратегическому планированию под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран и 11-й Ежегодной конференции послов Турции, сообщает МИД РУ.

В ходе поездки также состоится ряд двусторонних встреч и переговоров.