Германия подтвердила свое участие в строительстве ГЭС «Себзор» в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Германия подписали соглашения о финансовом сотрудничестве на 2017-2019 годы. Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, общая сумма данного соглашения составляет 27 млн евро и оно будет направлено на реализацию проектов «Усиление развития сельских районов за счет использования адаптированных земель и снижения риска стихийных бедствий» и «ГЭС Себзор».

Ранее сообщалось, что ЕС поддержал проект ГЭС «Себзор» с целью развития сельского хозяйства и улучшения благосостояния уязвимых слоев населения Таджикистана.

Гидроэлектростанцию «Себзор» планируется построить на реке Шохдара в Горно-Бадахшанской автономной области.

На малой ГЭС «Себзор» мощностью 10 МВт планируется производить до 60 млн. кВт/ч в год.