Более 700 камер "Сергек" дополнительно поставят в Алматы

CA-NEWS (KZ) - В рамках концепции "Vision Zero Almaty" реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности всех участников дорожного движения. Так, по поручению акима в мегаполисе до конца года установят 707 дополнительных постов фото-видеофиксации "Сергек". 400 из них – на перекрёстках, еще 307 – на линейных участках вдоль дорог. Возможности системы позволяют фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет, заезд за стоп-линию и движение по автобусной полосе. Кроме того, применение новых технологий способствует раскрытию преступлений "по горячим следам", передает Zakon.kz.



По мнению представителей ДП, установка многочисленных постов дисциплинирует автомобилистов. Исключается и человеческий фактор при оформлении штрафов. Зафиксированное нарушение автоматически попадает в базу данныx и, после проверки сотрудником полиции, передается владельцу транспорта.

Напомним, что до марта текущего года система работала в "тестовом" режиме на протяжении 8 месяцев. За этот период были выявлены наиболее опасные участки дорог, на которых преимущественно будут установлены данные комплексы.